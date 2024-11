Lanazione.it - Pistoiese, via Giacomarro. In panchina arriva Villa

Tanto tuonò che piovve. Le prime avvisaglie di temporale eranote nell’immediato post-partita della gara di Imola, con un silenzio stampa inatteso e desueto per tempistiche e modalità. La vera burrasca si è però scatenata nella giornata di ieri, quando la posizione di Domenicoha iniziato a traballare sempre di più fino a crollare definitivamente nel pomeriggio, quando èto il comunicato ufficiale dellache lo ha sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra. "La Società FCcomunica con rammarico l’esonero di mister Domenico– si legge nella nota –. A lui e al suo vice, Felice Ragone, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e la professionalità mostrata in questi mesi. Il club, salutando il tecnico, intende augurare a Domenicoe a Felice Ragone il meglio per il futuro professionale.