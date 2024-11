Terzotemponapoli.com - Padovan: ”Inter-Napoli? Per Conte due risultati su tre a favore. Prova del nove per il Napoli”

: “Contro l’delper il, sfida decisiva per capire se lotterà fino in fondo o se la sua è una leadership transitoria per via di un calendariovole” Giancarloha rilasciato una lungavista ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Il parere del giornalista sull’attuale stagione di Serie A e non solo, si è focalizzato anche sul rendimento e gli obiettivi delle singole squadre. Di seguito il pensiero disuldi, principale candidato al titolo insieme ae Juventus. Nonostante lo 0-3 subito ad opera dell’Atalanta, ilresta sempre la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto? “Anche con questa pesante sconfitta, ilresta in vetta alla classifica e conserva, per quel che mi riguarda, un giudizio molto positivo.