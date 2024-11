Lanazione.it - Occupazione a due velocità. Un posto ai mercatini tira. Ma mancano i camerieri

Una novantina di posti a fronte di 500 domande. E’ l’effettotirolesi. Anche quest’anno si rinnova la corsa ad undi lavoro fra le trentanove costruzioni in legno di quello che ormai è il più grande mercato tirolese in Italia. Ma se gli aspiranti tirolesi sono aumentati anche rispetto allo scorso anno, si respira un clima ben diverso tra ristoranti e bar dove, se la mancanza di manodopera è ormai cronica, durante la Città del Natale il problema assume dimensioni enormi. "Siamo in grandissima difficoltà" spiega Maicol Cerofolini, proprietario dello storico bar "Da Stefano" in Corso Italia. "La prima domanda che ti fanno è se dovranno lavorare nel fine settimana. A risposta positiva si dileguano" continua. "Come faremo sotto Natale? Non lo so. Già lo scorso fine settimana durante il quale è stata alta la presenza di turisti, siamo stati in difficoltà.