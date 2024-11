Nuovo stadio San Siro | Inter e Milan inviano la manifestazione di interesse

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Aggiornamenti sul fronte delper i due club meneghini, alla ricerca – ormai da diverse stagione – di un impianto di proprietà., seguendo le richieste del sindaco Beppe Sala, hanno inviato la lorodiesse per l’acquisizione dei terreni di Sandi San: quanto costa? Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, lunedì 4 novembre, i due club della città dio hanno fatto un passo in avanti, formale e non decisivo, per la questione suldel quartiere di San. Infatti,hanno inviato ladiesse – non vincolante – richiesta dal primo cittadino meneghino, Beppe Sala, per l’acquisizione delGiuseppe Meazza e dei terreni circostanti. Con l’invio del documento al Comune dio, si può sbloccare finalmente l’iter per un’eventuale e futura acquisizione da parte dei due club.