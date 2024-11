Mistermovie.it - Mister Movie | L’Ex conduttrice de La Talpa Paola Perego dice la sua su Diletta Leotta

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., storicade “La”, ha espresso tutto il suo sostegno a, nuova padrona di casa del reality. Un passaggio di testimone all’insegna dell’amicizia e della stima reciproca.bene: un’eredità in buone mani La nuova edizione de “La” è ormai alle porte e il pubblico è in trepidante attesa. Ma c’è un’altra protagonista che sta facendo parlare di sé:, storicadel reality show. Un messaggio di affetto e stima A poche ore dalla prima puntata,ha voluto condividere un messaggio di auguri per, la nuova. Sui social media,presentatrice ha espresso tutto il suo affetto e la sua stima per la collega, augurandole il meglio per questa nuova avventura.