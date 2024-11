Secoloditalia.it - “Meglio in Albania che nelle grinfie dei Soumahoro”: Cerno fulmina Barbacetto a “L’Aria che tira” (video)

“Se fossi africano chiederei di essere messo in, così almeno non finisco dae da sua moglie. Ti ci metto la firma”. Un Tommasoin grande spolvero demolisce le accuse di Gianni, editorialista del Fatto Quotidiano, alle politiche migratorie del governo. Con poche,nti parole mette con le spalle al muro l’interlocutore achesu La7. Già, chiede, quale sistema di accoglienza è stata in grado di proporre la sinistra che critica tanto il patto con l’e sta dalla parte delle toghe in questa costante demolizione dei decreti dell’esecutivo? Forse la cooperativa Karibu della moglie e della suocera del parlamentare ex Avs, finita nella bufera per le condizioni disumane in cui versavano i migranti?accusa il governo di “grande imbroglio”.