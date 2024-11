Secoloditalia.it - Mannoni trafigge la sinistra che urla alla lottizzazione: ma che TeleMeloni… TeleProdi e TeleRenzi ve le siete scordate?

La bordata di Maurizio, un insospettabile, a tutti gli accusatori che in questi lunghi mesi non hanno fatto altro che coniare uno slogan da usare come gingle anti-governativo, risuonerà a lungo. A partire da oggi: ossia da quando il giornalista in forza al Raitre, oggi in pensione, esprimendosi a tutto campo ha sentenziato al di là di ogni ragionevole dubbio, e in un’intervista al Corriere della sera ha asserito: «TeleMeloni? Così come sono esistite. Anche laha messo le mani pesantemente sulla Rai, quando era al potere». Parole, quelle del telegiornalista, che inchiodano laal doppiopesismo giocato fino a ieri, e rivendicato a suon di accuse pretestuose quanto implicitamente autoreferenziali sebbene sconfessate puntando l’indice contro il governo e il suo premier.