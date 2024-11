Bergamonews.it - Lo Stoccarda attende l’Atalanta, Hoeness: “Grandissimo rispetto. El Bilal? Attaccante fortissimo”

(Germania). “”: è questo il sentimento che esprime loattraverso il proprio tecnico, Sebastian, parlando del, prossima avversaria nella quarta giornata della League Phase della Champions League. I tedeschi hanno 4 punti, contro i 5 raccolti dai nerazzurri, e preparano una sfida che si prospetta alla pari: “La vittoria contro la Juventus ha dato grande fiducia, anche per la prestazione” ha aggiunto Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro che è anche titolare della nazionale tedesca. Insomma, i successi della Dea le hanno permesso di costruirsi una reputazione che la precede: “Gioca le coppe da molti anni, ha vinto l’Europa League battendo il Leverkusen in finale (l’anno scorso imbattuta in Germania, ndr). Sono traguardi che ci mostrano il tipo di avversario che ci troveremo davanti domani: hanno ottimi giocatori, molti esperti hanno dato tanta continuità negli anni”.