Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 6-7, 5-6, ATP Metz 2024 in DIRETTA: azzurro al servizio per giocare un altro tie-break

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Paurosa accelerazione in corsa di dritto in cross del russo. Si procura 3 palle match! 0-30 Risposta di dritto incisiva e accelerazione sulla riga. Ancora 0-30. 0-15 Bravissimoprima a proporre un passante difficile in slice, poi a passare in corsa a rientrare di dritto in lungoriga. 5-6 A quindici il russo. Se l’vorrà giungere al 3° set, dovrà affidarsi a untie-. 40-15 Lungo il dritto di. 40-0 Ace (6°). 30-0 Con il dritto. 15-0 Prima vincente. 5-5 Ace (12°)! 40-30 Fuori la risposta di dritto! Palla game! Eravamo praticamente 0-40! 30-30 Ace (11°)! 15-30 Qui è inveceche si mangia la chiusura. Con il dritto si era costruito lo smash, che non è stato definitivo. Poi l’errore di rovescio. 0-30 Non è vero.