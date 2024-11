Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: trasferta ostica contro la rivelazione francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valevole per la quarta giornata della prima fase delladi2024/2025. La formazione di Thiago Motta vola aper unada non sottovalutareuna delle rivelazioni di questa stagione. Laè reduce dal successo per 2-0 inl’Udinese grazie all’autogol di Okoye e alla rete di Nicolò Savona. Questa vittoria ha rilanciato i bianconeri in campionato dopo due pareggi consecutivi prima per 4-4l’Inter e poi per 2-2 con il Parma. Inla squadra di Thiago Motta ha ottenuto due vittorie, 3-1 con PSV e 3-2 con il Lipsia, prima di perdere per 1-0lo Stoccarda. Fino ad ora ilha vissuto una stagione europea memorabile.