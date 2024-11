Fanpage.it - La scelta di cuore di Ruben Garcia: nel fango per gli alluvionati mentre l’Osasuna scende in campo

L'attaccante dell'Osasunaha abbandonato il proprio club subito dopo la gara di sabato in Liga e si è diretto nelle zone alluvionate per dare il proprio contributo: guanti, stivali e pala in mano a toglieree acqua. Un gesto che ha fatto il giro del web e ha spinto la società a concedergli un permesso straordinario ad oltranza. Non importa più a nessuno le partite che salterà, quella di martedì sera in Copa del Rey o contro il Real in Liga.