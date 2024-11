Ilnapolista.it - La nuova Champions va contro le leggi dell’economia, la stanno svendendo (Guardian)

Ignacio Palacios-Huerta è professore alla London School of Economics. E cerca di spiegare sulperché laxl è (sarà) un fiasco anche dal punto di vista economico: è “troppo”, annoia. Lo fa in maniera molto didascalica, alla portata di tutti. Comincia con un esempio: “L’anno è il 1991. Il luogo, l’Università di Chicago. La persona, Gary Becker, che poco più di un anno dopo sarebbe diventato premio Nobel per l’economia. In un famoso articolo accademico, annota: un famoso ristorante di pesce a Palo Alto, California, non accetta prenotazioni e ogni giorno ci sono lunghe code per i tavoli nelle ore di punta. Quasi dall’altra parte della strada c’è un altro ristorante di pesce con cibo simile, prezzi leggermente più alti e un servizio simile e altri comfort. Eppure questo ristorante ha molti posti vuoti la maggior parte del tempo.