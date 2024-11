Formiche.net - La Nato (e l’Italia) sono pronte al nuovo presidente Usa. Gli scenari di Talò

Quello tra Giorgia Meloni e Mark Rutte è stato un incontro tra due interlocutori che si conoscono bene, maturato nel corso dei due anni di governo del nostrodel Consiglio. Un rapporto, tra l’altro, all’insegna della cordialità e della collaborazione concreta, nonostante all’inizio si potesse pensare che ci fossero delle differenze tra i due. Da un lato un Paese che noi italiani consideriamo settentrionale, con interessi diversi dai nostri a partire dalle questioni finanziarie (i Paesi Bassi fanno parte del cosiddetto “gruppo dei frugali”) fino al tema dell’immigrazione, con L’Aia interessata maggiormente ai movimenti secondari, rispetto al nostro Paese preoccupato per quelli primari. Leader liberale lui, conservatrice lei. Invece, il rapporto si è subito caratterizzato come concreto e cordiale, dimostrato anche dal terzetto Team Europe, andato più volte a Tunisi per concludere l’accordo tra l’Ue e il Paese nordafricano (accordo che, numeri alla mano, sta producendo i suoi frutti).