La commozione di Emma Bonino per la visita del Papa a casa sua | Mi ha donato rose e cioccolatini

Uno foto con i volti illuminati dal sole. Due anziani in carrozzina, circondati dalle piante che ancora giovano delle temperature miti. Sullo sfondo, tetti e cupole del centro di Roma., riparata da coperte e cappello, conversa conFrancesco. Il pontefice ha fattoalla leader di +Europa, nel suo attico in Campo de’ Fiori, la mattina del 5 novembre. «L’ho trovata benissimo, è stato un incontro cordiale», ha dichiarato lui. Mentre la storica radicale ha affidato a un post su Instagram tutta laper l’incontro inaspettato: «Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione, sua Santità mi ha fatto una graditissima», ha scritto. I doni e il saluto in piemontese, le cui condizioni di salute sono peggiorate a metà ottobre, è stata dimessa dall’ospedale lo scorso 2 novembre.