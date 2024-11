Iltempo.it - La carica di Cure e Simple Minds. Anni Ottanta che passione!

The, Duran Duran e Tony Hadley. Sono solo alcuni nomi che vengono direttamente dagli'80 ma che stanno vivendo una seconda giovinezza nell'era della musicaliquida e delle piattaforme digitali. Primi della lista idi Jim Kerr che, a 40dall'uscita di «Sparkle in the rain», annunciano la pubblicazione il 22 novembre di nuove edizioni di quello storico album. Pubblicato originariamente nel febbraio 1984, «Sparkle In The Rain» è stato il sesto lavoro della band scozzese e ha consolidato il loro successo commerciale. Il cofanetto «Sparkle In The Rain 40thversary» sarà composto da 4 cd con rimasterizzazioni, B sides e rarità . Senza dimenticare il concerto registrato al Barrowland nella città natale della band, Glasgow, il 28 febbraio 1984 e una sessione radio alla BBC che risale a settembre 1983.