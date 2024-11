Inter-Arsenal Inzaghi in conferenza | Arsenal favorito ma cercheremo di fare una grande gara

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

È la vigilia die instampa Simoneha presentato la sfida. Ecco le sue parole: Dopo le partite con Juve e Venezia hai evidenziato alcuni aspetti da migliorare. Su cosa avete lavorato? “Sappiamo dove stiamo andando bene. Non dimentichiamo che abbiamo raccolto sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite. Gli avversari contano sempre. Ho elogiato la squadra per l’ultima prestazione: sono stati eccellenti, concedendo quasi nulla. L’unico rimpianto è non aver chiuso la partita prima del 90’, con le occasioni avute. Il Venezia ha corso tanto, credendo nella partita fino alla fine. Ora ci attendono due sfide difficilissime, quindi procediamo un passo alla volta. Abbiamo speso molte energie nelle ultime sei gare, e ne restano ancora due prima della sosta.