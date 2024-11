Inter-Arsenal Darmian in conferenza | Arsenal forte ma vogliamo vincere

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Alla vigilia di, Matteo, affianca Simone Inzaghi nellastampa al BPer Training Centre, rispondendo alle domande dei giornalisti. Domanda: Sei uno dei veterani della squadra. Si dice che l’sia la più, ma non ai livelli dell’anno scorso. Cosa ne pensi? Risposta: “Le ambizioni sono sempre alte: giocare per l’significa puntare al massimo. Abbiamo lasciato qualche punto in campionato, ma siamo concentrati sul nostro percorso di crescita. Se saremo favoriti, lo dimostrerà il campo.” Domanda: Quanto è importante la gara di domani per la qualificazione? Risposta: “Per noi è una novità . Siamo concentrati sull’, una squadra, madimostrare il nostro valore con una vittoria nel nostro stadio.” Domanda: L’spinge molto sulle fasce; vi posizionerete più in basso? Risposta: “Cercheremo di fare il nostro gioco, sapendo di dover fare attenzione ai loro giocatori offensivi, come Saka.