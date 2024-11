Lanazione.it - Incontri con autori e dibattiti, le iniziative in biblioteca a Prato

, 5 novembre 2024 - Per "Un Autunno da sfogliare", un’altra settimana ricca diallaLazzerini. Mercoledì 6 novembre alle 15 in sala conferenze prosegue il ciclo disu La cultura umanistica , in collaborazione con l’Associazione degli italianisti (ADI-SD). Cinque appuntamenti condotti da critici letterari e docenti universitari per un affascinante viaggio nell’immaginario letterario per esplorare e approfondire alcuni temi edella cultura umanistica. Nell’incontro di mercoledì dal titolo "Come ci siamo conosciuti. La scuola e la letteratura sui social media", Simone Giusti, docente all’Università di Siena di Didattica della Letteratura italiana, si soffermerà sulla questione dei social che sono per tutti pane quotidiano. Hanno modificato le nostre relazioni e le modalità di approccio alla realtà.