Tvzap.it - Il noto italiano trovato morto in casa: aveva 44 anni

Il mondo della cultura è in lutto: il famoso fumettista è stato senza vita nella sua a Borsea, in provincia di Rovigo, domenica 3 novembre 2024. soltanto 44. La notizia si è diffusa soltanto qualche minuto fa. Tanti sui social esprimono il proprio dolore per la perdita. Andrea Barion, il fumettista conosciuto come "Svario". È stato esanime nella sua a Borsea, in provincia di Rovigo la scorsa domenica. La morte del fotografo e fumettista ha scosso la comunità locale e quanti volevano bene al 44enne.