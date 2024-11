Gamberorosso.it - Ikea apre il suo primo ristorante senza negozio di mobili: ecco come sarà

Proprio accanto ala ovest di Londra, si trova ildove poter assaporare le mitiche polpettel’intralcio delle librerie Billy e iKallax tra i piedi. È illocale diseparato dal punto vendita, quello aperto ad Hammersmith lo scorso 31 ottobre, con 75 coperti e una grande varietà di piatti. Il cibo diche piace a tutti Le polpette svedesi (da qualche anno anche in versione vegana) con purè e salsa – ormai più famose dei– non mancano, ma poi ci sono anche il fish and chips, la pasta al pomodoro e basilico, il coucous con salmone, e anche opzioni per la colazione. Sono presenti, poi, tutte le specialità del bistrot e cafè di, dagli hot dog (anche questi disponibili in chiave vegetale), il gelato e una bella varietà di dolci, a cominciare dal cinnamon bun.