ICOM Pop-Up Library

Sala Marco Biagi Palazzo Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia 1 Mercoledì 13 novembre dalle 16 alle 20 Presentazione ad ingresso libero La riqualificazione del fondo librario diItalia, ospitato presso la biblioteca “Marzio Tremaglia” di Regione Lombardia, diventa l’occasione per restituire alla comunità uno spazio partecipato e attrattivo anche per le giovani generazioni, con un ruolo da protagonista all’interno dei circuiti culturali più dinamici della città di Milano. Mercoledì 13 novembre, dalle ore 16 alle 20 presso la Sala Marco Biagi di Regione Lombardia, verrà presentata l’iniziativa “pop-up: Valorizzazione dinamica e innovativa del patrimonio bibliotecario diItalia”, con l’obiettivo di aprire le porte della biblioteca “Marzio Tremaglia” a un pubblico più vasto, non solo agli operatori del settore.