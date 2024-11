Guida Michelin 2025 | i nuovi ristoranti stellati in Lombardia

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Exploit dellacon ben 9 nuove stelle, annunciate oggi – martedì 5 novembre – nel corso della presentazione dell’edizione, la 70esima, al teatro Pavarotti di Modena. Lala classifica per regioni deimoncon appunto 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia-Romagna (4), Piemonte e Veneto 2.monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino. Ineoin regione sono Grow Restaurant ad Albiate (Monza Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius sperimentale a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto a Milano, Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia) e Tancredi a Sirmione (Brescia).