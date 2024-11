Quotidiano.net - Governo, piano contro ingerenze straniere nelle università

Il varo di und'azione nazionale per tutelare l'e la ricerca italiane dallesarà al centro di una conferenza stampa che si terrà a Palazzo Chigi giovedì alle 11. Come spiega una nota, parteciperanno la ministra dell'e della ricerca Anna Maria Bernini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della Crui (Conferenza dei rettori delleitaliane) Giovanna Iannantuoni, e il presidente della Conper (Consulta nazionale dei presidenti degli Enti di ricerca) Antonio Zoccoli. Il comparto dell'intelligence al servizio die centri di ricerca, per monitorare e intervenire in caso di: è uno degli aspetti deld'azione che ilha varato e sarà presentato nella conferenza stampa di giovedì a Palazzo Chigi.