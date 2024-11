Anteprima24.it - FOTO/ Campionato Italiano Formula Challenge ACI, in Puglia vittoria del beneventano Carmine Barbone

Tempo di lettura: 4 minutiSole e spettacolo sul miniautodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, nel 6° “Trofeo d’Autunno”, penultima sfida delACI Sport. A dettare legge con un autorevole ed irraggiungibile 8’26.80, tempo cumulativo delle due migliori manche, è stato il diciannovennedella Tramonti Corseche, al volante dellaGloria B5 di famiglia, alla terza gara della sua carriera automobilistica, ha bissato la sorprendenteassoluta della gara dia Torricella disputata lo scorso settembre abbassando ulteriormente il cronometro. “Ho pensato di mettere piede in pista appena ho avuto la patente – ha dichiarato il vincitore figlio d’arte con il dna motoristico del padre e dello zio – prima non avevo mai fatto nulla, ho un feeling con la vettura e la passione per questo sport.