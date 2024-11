Formiche.net - Eni torna a Ghadames dopo 10 anni. Tutti i nuovi progetti in Libia

10il cane a sei zampeal lavoro nel bacino di. Ifuturi di Italia esono stati al centro dell’incontro tra il ministro del Petrolio e del Gas del Governo di unità nazionale libico, Khalifa Abdul Sadiq, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Al momento inEni opera sia nell’esplorazione, che nello sviluppo e nella produzione di idrocarburi tramite il gasdotto Green Stream che porta in Italia il gas prodotto dai giacimenti di Wafa e Bahr Essalam. Eni gestisce l’area in partnership con BP e la Libyan Investment Authority. Ecco cosa potrebbe cambiare. L’incontro Al centro del colloquio le iniziative comuni per immaginare una corsia preferenziale per ifra i due Paesi: l’obiettivo è duplice, da un lato incrementare la capacità produttiva del settore petrolifero e del gas, dall’altro rafforzare il sostegno all’economia libica.