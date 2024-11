Ilfattoquotidiano.it - E’ morto a 44 anni il fumettista Andrea “Svario” Barion, trovato senza vita nella sua casa: “Ha lasciato il carcere del dolore”

“Esiste una rabbia che non ha niente a che fare con la cattiveria. È il ruggito di chi sta difendendo la propria fragilità”. Queste parole, pubblicate dasui social appena una settimana fa, risuonano oggi come un triste presagio. Il, noto con il soprannome di “”, è statosuaa Borsea, in provincia di Rovigo, domenica 3 novembre. Aveva 44. La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità locale, doveera conosciuto e apprezzato per la sua arte e il suo impegno sociale; e ha fatto presto il giro del web: “Ai tuoi occhi belli, al colore del mare, alla tua anarchia, al tuo sorriso, ai tuoi passi di danza, i fumetti, i sorrisi, a tutto quello che è stato.”, lo ricordano con affetto gli amici su Facebook. “A te, Sva, che haiper sempre ildelquotidiano“.