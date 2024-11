Anteprima24.it - Casertana, fra rigori non dati e classifica reale: il tifo deve tornare a supportare

Tempo di lettura: 2 minutiPer corretto onor di cronaca, non si può dimenticare che, anche ieri, c’è stata una prova sottotono, che i minuti finali – soprattutto grazie al pareggio di Proia – hanno archiviato. Altrettanto, per buona comunicazione, non sidimenticare che mister Iori sta lavorando in piena emergenza da quasi un mese, con i difensori contati, che, ad oggi, non possono permettersi neanche un lieve mal di testa. Lasta veramente deludendo, oppure è il ricordo dello scorso campionato che confonde i giudizi? “L’impegno non è mai mancato, ma meritiamo questa” “I valori dellasi stanno delineando, e noi meritiamo questa“, diceva Iori in conferenza stampa, “Sta a noi uscirne fuori da questa situazione e fare in modo che possa essere migliore“.