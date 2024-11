Ilfattoquotidiano.it - Canone Rai, emendamento della Lega per confermare il taglio a settanta euro. Irritazione da Forza Italia: “Non indebolire la tv pubblica”

UnperildelRai da novanta a, previsto nel 2024 dalla legge di Bilancio dell’anno scorso ma non confermato nella manovra per il 2025. È la nuova iniziativa, che annuncia di voler presentare la proposta di modifica sia al decreto fiscale in discussione al Senato – i termini per gli emendamenti scadono mercoledì alle 10 – sia alllo stesso ddl di Bilancio, appena approdato alla Camera. “Un intervento che ci sembra doveroso, anche alla luce del fatto che è ora per il servizio pubblico di migliorarsi senza gravare ulteriormente sui cittadini. Non ci fermeremo in questa battaglia e andremo avanti con la sua progressiva riduzione fino alla definitiva abolizione, per favorire la transizione verso una azienda in grado di stare sul mercato”, rivendicano i membri del Carroccio in Commissione bicamerale di Vigilanza.