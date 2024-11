Oasport.it - Calcio femminile, via agli ottavi di finale: scendono in campo le big

Si fa sul serio. A partire da oggi prendono il via glididella Coppa Italia di. Una due-giorni (5-6 novembre) in cui vedremo scendere inle squadre più forti a livello nazionale, che si contenderanno l’accesso ai quarti di, previsti dal 14 al 16 gennaio (andata) e dal 28 al 30 gennaio (ritorno). Giova ricordare che in caso di parità di questi, al 90? sono previsti due tempi supplementari da 15? e se serviranno i calci di rigore. Ad aprire le danze saranno alle 12.30 odierne la Lazio e il Como Women, in una vera e propria rivincita di quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato, ricordando il successo 2-1 della squadra allenata da Stefano Sottil. Vedremo se le biancocelesti sapranno trovare dei correttivi rispetto al match di Serie A. Domani ci saranno le restanti sette partite.