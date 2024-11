Tvzap.it - Cade dal balcone al terzo piano e muore a 10 anni: tragedia a Perugia

Leggi tutto su Tvzap.it

Bimbo di 10dalal. Il terribile incidente è avvenuto ieri, lunedì 4 novembre, in una palazzina di Castel del, nella periferia del capoluogo umbro. Qui, un bambino si sarebbe sporto dal terrazzo dell’appartamento di famiglia perdendo equilibrio e precipitando sul selciato. (.) Leggi anche: Dramma in autostrada,dal ponteggio ea soli 29Leggi anche: Esce di casa per fare un giro in bici e scompare a 16: poi la tragica notizia, bimbo di 10dalalÈ stata questione di pochi attimi: secondo quanto riportato daToday, che ha ricostruito la dinamica della, il bimbo di 10si trovava a casa dei nonni al momento dell’incidente. Il piccolo si sarebbe sporto dal parapetto delalper guardare di sotto.