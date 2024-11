Ilrestodelcarlino.it - Bcc Romagnolo, battuto San Marino

Seconda giornata di campionato ed esordio casalingo vittorioso per la formazione di serie D femminile Bccche venerdì 1 novembre ha regolato la più esperta Titanservices Sancon un netto 3-0 (25-16, 25-22, 25-18). Fin dalle prime battute, le ragazze cesenati hanno dimostrato una superiorità tecnica e tattica, mantenendo sempre il controllo del match e imponendo il proprio ritmo di gioco. Tra le protagoniste spiccano le prestazioni individuali dell’opposto Amelia Pasini, autrice di ben 20 punti, e della centrale Monica Oke, che ha contribuito con 11 punti, confermandosi come una delle giocatrici chiave della squadra. Entrambe, in forza anche alla prima squadra che milita in B1, hanno saputo trascinare il gruppo nei momenti decisivi. La partita ha segnato anche l’esordio in campo di Anita Rossi e il ritorno di Aurora Siroli, rientrata dopo un infortunio.