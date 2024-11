Zon.it - Baronissi, Stella Michelin a “Cetaria” e allo chef Avallone

Il Comune diesprime grande soddisfazione per l’assegnazione della primaal ristorante, un prestigioso riconoscimento che rende onore al talento e all’impegno delloSalvatore Avne. Questo traguardo rappresenta un’importante valorizzazione del nostro patrimonio gastronomico e della tradizione culinaria locale, che introva una sintesi raffinata di innovazione e memoria. Le parole delloAvne, “Non c’è futuro senza passato, non c’è sperimentazione senza memoria,” riflettono un profondo rispetto per le radici della nostra terra e per la storia che essa custodisce. Questo successo è motivo di orgoglio per tutta la comunità die dimostra il valore culturale del nostro territorio, ora riconosciuto anche nel panorama della grande cucina italiana.