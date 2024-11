Secoloditalia.it - Albania, Sallusti stende la toga “rossa”: “Lei sta dando del rimbambito a Mattarella che ha firmato il decreto” (video)

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Botta e risposta tra Alessandroe Stefano Musolin, segretario di Magistratura democratica in una serata cruciale segnata da un’altra sentenza blocca-rimpatri arrivata da Catania. Il confronto da Nicola Porro a “Quarta Republbica” su Rete 4 ha messo a nudo quanto le toghe “rosse” continuino a “smontare” la politica migratoria del governo Meloni. Infatti nella prolusione iniziale il conduttore ha posto una domanda semplice: può un governo rivendicare il diritto di affrontare le politiche migratorie in discontinuità con i precedenti esecutivi? Senza vedersi demoliti i caposaldi dell’approccio che intende porre in essere? Il magistrato di Md ha cavalcato il solito ritornello: la subordinazione delle leggi nazionali a quelle europee riguardo la vexata quaestio dei Paesi sicuri. In pratica, con molti giri di parole, ha risposto negativamente alla domanda di Porro: il governo può legittimamente seguire una linea guida, ma poi deve vedersela con noi, detto in soldoni.