361magazine.com - Al via “La Talpa – Who is the mole”: i dettagli

Leggi tutto su 361magazine.com

Al via “La– Who is the”: tutti idella nuova edizione del reality show di Mediaset Al via domani in prima serata su Canale 5 “La– Who is the”. Diletta Leotta conduce il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che viaggia in parallelo su due piattaforme, Canale 5 e Mediaset Infinity, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Su Mediaset Infinity già online un’anticipazione che introduce gli spettatori nei meccanismi del programma, mentre da giovedì 7 novembre parte “LaDetection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda su Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione.