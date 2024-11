Oasport.it - WTA Finals 2024, Zheng Qinwen regola in tre set Rybakina e si giocherà la qualificazione contro Paolini

rimane ancora in corsa per la semifinale alle WTA! Dopo la netta sconfitta all’esordioAryna Sabalenka, la cinese supera in tre set Elenacon il punteggio di 7-6(4) 3-6 6-1 e sile residue chance diJasminedopodomani. Il match è approcciato meglio da parte diche si fa pericolosa in risposta procurandosi due palle break, ma con la prima di servizio e i colpi di inizio gioco la cinese si salva. Nel game successivo è proprioad essere particolarmente aggressiva in ribattuta e va avanti 3-1. La kazaka fa ancora fatica alla battuta, non mette tante prime e sull’1-4 va ai vantaggi, ma riesce a rimanere agganciata e poi piazza la zampata del-break sul 4-3. Si va quindi al tiebreak e questo viene dominato dalla numero 7 del mondo: due mini-break dallo 0-1, poi perfetta al servizio per vincere il primo set per 7-6(4).