Nuovasocieta.it - Weekend di Ognissanti da record al Museo Nazionale del Cinema con oltre 16.000 presenze

Un altrolungo daaldeldi Torino durante il ponte di. Sono infatti poco più di 16.000 le persone che hanno varcato la soglia della Mole Antonelliana da giovedì 31 ottobre, giorno di Halloween, a oggi, domenica 3 novembre 2024, per visitate ile le mostre Movie Icons e #Serialmania. “Siamo estremamente soddisfatti per questi numeri – sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore deldel– che confermano l’andamento positivo del, in aumento rispetto allo scorso anno, quando si è avuto ildidall’apertura alla Mole Antonelliana. La Città era in fermento, complice anche il fine settimana dedicato all’Arte Contemporanea.