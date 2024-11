Oasport.it - Volley, Perugia confeziona una rimonta da urlo e batte Civitanova al tie-break: Piacenza capolista solitaria

si è resa protagonista di una straripantenel big match della sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. I Campioni d’Italia sono andati sotto per 2-0 controdi fronte al proprio pubblico, ma nel momento di maggiore difficoltà hanno saputo rimboccarsi le maniche e sono riusciti a inscenare una vertiginosa risalita culminata con una palpitante vittoria al tie-. I Block Devils si sono imposti per 3-2 (21-25; 25-27; 25-18; 25-18; 15-12) dopo oltre due ore e mezza di autentica battaglia e hanno così difeso la loro imbattibilità nel torneo, infilando il sesto successo consecutivo. I padroni di casa hanno però lasciato per strada un punto e oraè lacon una lunghezza di vantaggio sugli umbri e due su Trento.