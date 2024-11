Ilfattoquotidiano.it - Valencia, nei parcheggi “pochi veicoli e, per ora, nessuna vittima”. L’incognita dispersi: “Non è possibile dare un numero attendibile”

Mentre il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Spagna è stato aggiornato a 217 morti (214 nella provincia di, 2 in Castilla La Mancia e uno in Andalusia), l’attenzione dei soccorritori è concentrata sui garage sotterranei allagati. Dopo le notizie diffuse sui social – che parlavano di centinaia di cadaveri – adesso la paura dell’ecatombe si trasforma in speranza: “Non è stata ritrovatadopo aver ispezionato 50ritrovati nelo del centro commerciale Bonaire” ad Aldaia, ha assicurato ai cronisti il portavoce della polizia nazionale, Ricardo Gutierrez. Di contro però non c’è ancoracertezza suldei. Nonostante sia trascorsi diversi giorni dall’alluvione il governo ancora non ha ancora fornito undelle persone che risultano scomparse.