Lettera43.it - Un portavoce di Netanyahu è stato arrestato con l’accusa di aver rivelato ai media informazioni segrete

Eliezer Feldstein,del premier israeliano, èarree interrogato diversi giorni fa dallo Shin Bet per la fuga di notizie riservate provenienti dall’ufficio del primo ministro e distribuite a dueeuropei, Bild e Jewish Chronicle, con l’obiettivo di difendere Bibi dalle critiche mentre i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza erano in stallo. Inizialmente erano state arrestate quattro persone, tra cui Feldstein, ma una di loro è già stata rilasciata.L’articolo del Jewish Chronicle erascreditato e ritiratoL’indagine era iniziata in seguito a «un sospetto significativo nello Shin Bet e nell’Idf» avvalorato «dopo che la stampa ha riferito cheriservate e sensibili erano state prelevate dai sistemi dell’esercito e diffuse illegalmente».