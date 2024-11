Biccy.it - Thomas Ceccon svela quanto è alto e se è ha una fidanzata

è stato l’ultimo ospite del nuovo podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, dove ha raccontato alcune curiosità sulla sua vita e il suo lavoro. A domanda diretta “sei?”, il nuotatore ha risposto 1 metro e 99 centimetri sostenendo di aver più volte, nel corso degli anni, misurato l’altezza per vedere se riusciva ad arrivare a 2 metri, ma quel centimetro non è mai arrivato. “Quando mi chiedonosonodico sempre 1 metro e 99, non arrotondo mai a 2 metri, ci tengo alla mia reale altezza. L’ho misurata più volte, ma non sono mai arrivato a 2 metri e ora penso che non ci arriverò più, questa è la mia altezza”.ha poi confessato che è stata proprio la sua altezza a causargli un po’ di problemi nel villaggio olimpico: è per questo che è stato visto dormire per terra dietro una panchina. “Avevo provato a mettermi sopra, ma non c’entravo, così mi sono messo per terra“.