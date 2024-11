Nerdpool.it - The Penguin: l’episodio 7 elimina un personaggio importante, in maniera sorprendente

Non sono mancati colpi di scena in Thefino a questo punto. La serie DC di HBO non è il tipo di show ispirato ai fumetti a cui si potrebbe essere abituati, quindi la maggior parte delle sorprese è arrivata sotto forma di momenti strazianti o colpi di scena tragici, piuttosto che alla ricerca di grandi Easter egg o rivelazioni. Un’altra sorpresa narrativa è arrivata nella seconda metà delpenultimo di domenica notte, con una scena di morte che sicuramente nessuno si aspettava. ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER FONDAMENTALI di TheNel corso di The, Oz Cobb ha approfittato praticamente di ogni figura principale della criminalità organizzata di Gotham, ma nessuno più di Sofia Falcone e Salvatore Maroni.