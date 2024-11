.com - Sondaggi elezioni presidenziali USA: Harris in testa su Trump in stati chiave?

Un nuovoo ha scosso gli equilibri della corsa presidenziale americana, aggiungendo l’Iowa alla lista degliin bilico che potrebbero decidere le sorti delleUSA. Secondo il prestigioso Des Moines Register, la vicepresidente Kamalaguida con un vantaggio di tre punti percentuali su Donald, in uno stato che dal 2012 non ha più votato per un candidato democratico. Ipolitiche USA 2024: Il fattore femminile ribalta gli equilibri? Ilo, condotto dalla rispettata Ann Selzer e dalla sua società di ricerche con sede in Iowa, assume particolare rilevanza proprio per la credibilità della fonte. Selzer si è infatti distinta negli anni per l’accuratezza delle sue rilevazioni in questo stato prevalentemente rurale.