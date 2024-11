Puntomagazine.it - Scontri tra forze ucraine e truppe nordcoreane nella regione di Kursk

Il capo del Centro per la lotta alla disinformazione di Kiev, Andriy Kovalenko, annuncia che lesono state colpite in uno scambio di fuocorussa digiornata di oggi, notizie sorprendenti giungono dallarussa di, dove leavrebbero avuto uno scambio di fuoco con soldati nordcoreani. La rivelazione è stata fatta dal capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di Kiev, Andriy Kovalenko, attraverso un post su Telegram, come riportato dal Kyiv Independent. Kovalenko ha affermato che le primesono già state colpite nell’area di, ma ha scelto di non fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle conseguenze di questo scontro.