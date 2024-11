Qui è l’inferno Bus pieno di passeggeri precipita in un burrone | 36 morti accertati

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Terribile incidente stradale, un autobus carico diè uscito di strada eto in una gola profonda 60 metri. Il tragico evento ha provocato la morte di decine di persone. Un portavoce del governo ha dichiarato che “36 vittime sono state confermate e tre persone gravemente ferite sono state trasportate in ospedale in elicottero”. Ma il bilancio potrebbe purtroppo essere provvisorio. >> Piscina, statua della Madonna e mega leopardo di brillantini: Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, che villa! Ecco dove vivono con la figlia Maria Secondo i primi riscontri, il mezzo, apparentemente in cattivo stato di manutenzione, ha sbandato improvvisamente prima dire nel. Alcunisono riusciti miracolosamente a scappare o sono stati sbalzati fuori durante l’impatto e hanno lanciato l’allarme. Decine di volontari si sonoti sul posto e, formando una catena umana, hanno disceso i ripidi pendii e attraversato un fiume in piena per raggiungere il luogo dell’incidente.