Thesocialpost.it - Palermo, prende fuoco la batteria di una bici elettrica: incendio in un appartamento

Attimi di terrore a, dove è improvvisamente divampato unin unal quarto piano di uno stabile di via Giacomo Besio, nel quartiere Cep. Il rogo sarebbe partito dalladi unaparcheggiata su un balcone. Le fiamme, che hanno danneggiano il balcone, il prospetto e parte della cucina e del bagno, sono state poi spente dai vigili del, che hanno evitato che il rogo si propagasse alle altre stanze dell'. Per fortuna non risultano persone ferite.