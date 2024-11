Calciomercato.it - Nuovo esonero immediato: Rudi Garcia sulla panchina rossonera

Possibile ritorno inper l’ex Roma e Napoli. L’indiscrezione sul tecnico francese e tutti gli aggiornamentiverso il ritorno in. L’allenatore francese sarebbe ora il favorito, importanti novità sono attese già nelle prossime ore.pronto a tornare in: chiamata “” per il tecnico francese ex Roma e Napoli (Foto Ansa) – Calciomercato.itSecondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti,sarebbe in pole position per ladel Rennes in Ligue 1. L’ex dirigente di Roma e Milan Frederic Massara, attuale direttore sportivo del club francese, starebbe valutando il cambio ined il favorito è proprio l’allenatore francese. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite e una classifica sempre più complicata: Julien Stephan è a rischioin casa Rennes esarebbe già pronto a sostituirlo. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Auxerre il Rennes pensa al ribaltone.