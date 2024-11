Marotta | Vogliamo essere protagonisti in Champions Normali i cali di tensione

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Come si prepara l’Inter per la sfida contro l’Arsenal dopo la vittoria sul Venezia? È questa la domanda che il presidente nerazzurro, Beppe, ha ricevuto a due giorni dal big match diLeague in casa contro i Gunners. “L’Inter vuoleprotagonista: in ogni competizione bisogna sempre dare il massimo“, ha dichiarato, intercettato a Roma al termine dell’Assemblea FIGC.: “Con tutte queste gare normale un calo diha poi aggiunto: “Questo tour de force di sette partite ravvicinate richiede un notevole impegno fisico e mentale, quindidisono comprensibili. Spetta all’allenatore mantenere alta la motivazione e garantire un approccio determinato, perché tutti gli avversari meritano rispetto.