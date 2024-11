Notizie.com - Manovra, la guerra dei medici e lo scontro politico: “Dopo il Covid, il collasso del sistema sanitario. Fondi insufficienti”

Unaeconomica lontana dalle necessità della sanità pubblica. FdI: “Gimbe e opposizioni usano il parametro del Pil, ma i numeri parlano di altro”. Iper la sanità “sono ampiamenteper finanziare tutte le misure previste e mancano all’appello priorità rilevanti”. Lotra i sanitari e il governo sulle risorse stanziate nella legge di Bilancio è approdata alle commissioni di Camera e Senato, dove oggi sono state audite la Fondazione Gimbe e i sindacatiAnaao Assomed., ladeie lo: “il, ildel” – notizie.comMaggioranza e opposizione da settimane dibattono sull’argomento mentre i sanitari hanno indetto uno sciopero nazionale per il prossimo 20 novembre. Tuttavia il presidente Gimbe Nino Cartabellotta ha frenato: “Non utilizzare la sanità come terreno di”, e ha portato sul tavolo dei parlamentari proposte concrete per rifinanziare il FondoNazionale.