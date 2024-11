Lapresse.it - Manovra: Cgil, è la fiera dei tagli, tassare profitti e rendite

Leggi tutto su Lapresse.it

Roma, 4 nov. (LaPresse) – “Lo stesso esecutivo prevede per i prossimi anni un impatto della sua politica economica sul Pil tra 0,3 e 0 punti percentuali. Il vero problema è che i provvedimenti i discussione sono destinati a peggiorare ulteriormente le cose, in particolare con quella vera e propriadeiagli investimenti e ai servizi pubblici decisa per rispettare il nuovo Patto di Stabilità, cui anche il governo italiano ha dato il via libera in Europa, che condannerò il nostro Paese a 7 anni di austerità”. Lo ha detto Christian Ferrari, segretario confederale della, in audizione sulladavanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.