Davidemaggio.it - La Corrida: Nino Frassica è il primo giudice famoso

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Ladi Amadeus debutta sul Nove con la novità della presenza di un personaggio, diverso in ogni puntata, che avrà un ruolo fondamentale nel ripescaggio di un concorrente che avrà accesso alla finale. Alla prima di mercoledì 6 novembre è atteso. L’attore e comico siciliano va dunque ad arricchire un autunno televisivo già piuttosto ‘impegnativo’ tra la conduzione di Striscia la Notizia, Don Matteo 14 e Il Tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Latorna senza diretta Lo storico programma, la cui ultima edizione è andata in onda su Rai 1 con sospensione causa Covid (alla conduzione c’era Carlo Conti), torna in una veste nuova, sul Nove, dagli studi di Milano senza diretta televisiva. A dispetto di quanto annunciato inizialmente da Amadeus, la prima puntata è infatti registrata. In ognuna delle otto puntate previste, alcuni concorrenti, i cosiddetti dilettanti allo sbaraglio (cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi, poeti, etc.